«C'est une fin rêvée, avec mes proches»

L'essentiel: Pourquoi avoir décidé d'arrêter votre carrière maintenant?

Ben Gastauer: Malheureusement, je suis blessé depuis plusieurs mois (au plancher pelvien). Je fais de mon mieux, mais mon corps n'accepte pas de faire plus. Je me posais déjà la question en début d'année, mais avec la blessure tout a changé. C'était un coup dur, mais j'ai beaucoup réfléchi. Même si les circonstances ne sont pas idéales, c'est une fin rêvée ici, avec mes proches, ma famille et mes copains.

Que retenez-vous de ces douze ans de carrière?

Je suis très fier d'être toujours resté dans la même équipe (AG2R). On a eu une relation très spéciale, avec de la confiance des deux côtés jusqu'à la fin. Le moment dont je suis le plus fier, c'est le Tour de France 2014, où on a remporté le classement par équipes et Jean-Christophe Péraud a fini 2e du classement général.

Avez-vous des regrets?

Non, à part peut-être de ne jamais avoir participé aux Jeux olympiques, parce que ça va au-delà du cyclisme. Sinon, j'ai fait toutes les courses importantes dans le monde.

Comment voyez-vous votre après-carrière?

Je vais m'adapter à ma nouvelle vie. Ma femme va ouvrir un deuxième cabinet de kiné, je suis content de pouvoir la soutenir car elle a toujours été là pour moi. J'ai l'idée de reprendre des études et de voir les propositions qui vont venir. J'aimerais rester proche du sport, mais pas forcément du vélo. Il y a beaucoup de choses à faire dans le sport amateur, pour aider les jeunes.

(L'essentiel/ Tom Vergez)