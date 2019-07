Julian Alaphilippe a fait pleurer son père

Alors oui, Julian Alaphilippe n'est pas monté sur le podium du Tour de France après s'être écroulé dans les Alpes lors de la dernière semaine. Cinquième du classement général final dimanche sur les Champs-Elysées, le coureur de la Deceuninck-QuickStep n'en reste pas moins le symbole de cette édition 2019, dont il a porté quatorze jours durant le maillot jaune. «Je préfère avoir fait 14 jours en jaune et gagné deux étapes, que n'avoir rien fait et finir troisième. C'était un rêve de porter ce maillot un jour (...) C'est une période que je ne vais jamais, jamais oublier de ma vie», a-t-il dit sur «France TV».

Vainqueur de deux étapes - dont un contre-la-montre -, le Français a été élu coureur le plus combatif - à l'unanimité - par le jury présidé par le directeur de course Thierry Gouvenou. Et le public, qui a donné son avis via Twitter a également opté pour celui qui a été chaudement félicité par son père après avoir récupéré son prix.

«Ma cinquième place, elle était plus qu'inespérée»

«Je suis quelqu'un qui prend très vite du recul et je me rends bien compte de ce qu'il s'est passé avec l'effet maillot jaune, les victoires, la popularité, a avoué Alaphilippe. La chose qui m'a sauvé, qui m'a permis de profiter, c'est d'avoir réussi à m'en détacher (...) Je le vivais, mais je savais où étaient mes limites. J'ai donné du bonheur aux gens et c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir».

Dans la soirée dimanche, lors du souper de clôture avec son équipe, Julian Alaphilippe a apporté la touche finale à ses trois semaines exceptionnelles. Sa pile de maillots jaunes sous le bras, l'homme de 27 ans a distribué les tuniques à ses coéquipiers, pour mieux leur rendre hommage pour le travail fourni. «Se préparer pour gagner le Tour de France, c'est quelque chose qui prend des mois, même des années. Ma cinquième place, elle était plus qu'inespérée donc c'est une belle récompense pour moi. Pour le classement général, peut-être que cela viendra dans les années à venir».

L'émotion du papa de Julian Alaphilippe, en fauteuil roulant, qui enlace son fils après que ce dernier a récupéré son prix de super combatif du #TourdeFrance2019pic.twitter.com/Ze2L0a0y0R– Nicolas Berrod (@nicolasberrod) July 28, 2019

At last night's dinner, @alafpolak1 gave each of his teammates a #TDF2019 yellow jersey worn by him, in recognition of their amazing work over the past three weeks.We're not crying, you are. pic.twitter.com/wBnP5TEdxH– Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) July 29, 2019

(L'essentiel/jsa/afp)