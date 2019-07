Le chrono par équipes, «décisif» et «stressant»

Il y avait de l'agitation dimanche matin au parc de Bruxelles, à deux pas du palais royal, entre les bus bien alignés des équipes du Tour de France. Un peu d'huile par-ci, des bidons ajoutés par-là, des vélos attachés sur leurs supports,... Chacun attendait avec impatience le contre-la-montre par équipes entre le parc et l'Atomium, qui débutera à 14h30. Certains membres de staffs semblaient détendus, par exemple ce mécanicien de Jumbo-Visma, l'équipe du maillot jeune Mike Teunissen, qui distribuait des bidons... au public!

Juste avant l'épreuve, «il ne s'agit plus de gros travail à faire, tout étant réalisé en amont», explique Nicolas Deshaies, mécanicien chez Arkéa-Samsic, sept tours de France au compteur. L'important pour lui est d'avoir «bien anticipé» cette journée, «la plus stressante» de l'épreuve. «Un petit grain de sable peut ruiner le travail de toute l'équipe». Du coup, il refuse lorsque les coureurs demandent un réglage au dernier moment: «si je casse un câble ou dérègle un élément, je n'aurais pas le temps de réparer, donc c'est non!»

Selfies, rock-star et pizzas

«Aujourd'hui, il n'y a rien à faire, tout a été préparé, chacun sait exactement ce qu'il doit faire», abonde Alexander Vinokourov, l'emblématique manager d'Astana. Le chrono ne semble pas l'inquiéter: «On peut perdre un peu de temps, mais ce ne sont que 27 kilomètres». Beaucoup reconnaissent que le contre-la-montre par équipes est incertain. Il est «difficile durant l'année de s'entraîner avec les huit qui sont présents sur Tour de France», chacun ayant son programme propre, déplore Dan Lorang, l'entraîneur luxembourgeois de Bora-Hansgrohe.

Du côté des coureurs, qui préparaient la reconnaissance prévue entre 12h et 13h, Peter Sagan, la rock-star du peloton, attirait comme souvent nombre de fans et de caméras. Certains signaient des autographes et réalisaient des selfies, tandis que Thibaut Pinot et Stefan Küng (Groupama-FDJ) ironisaient sur une pizza qui circulaient entre les membres du staff et à laquelle ils ne touchaient évidemment pas. Le Colombien Rigoberto Uran (Education First), candidat à la victoire finale, semblait pressé d'en découdre: «c'est une épreuve décisive et avec l'équipe que j'ai, je ne vais pas perdre de temps. Je peux même en gagner!».

(De notre envoyé spécial à Bruxelles, Joseph Gaulier/L'essentiel)