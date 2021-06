Kevin Geniets a conservé son titre national

Kevin Geniets va conserver son maillot national un an de plus. Déjà vainqueur du championnat national l'an dernier, le coureur de la Groupama-FDJ s'est de nouveau imposé dimanche à Harlange, près du Lac de Haute-Sûre.

Le coureur de 24 ans est arrivé dans un petit groupe. Il a devancé au sprint Jempy Drucker (Cofidis) et Loïc Bettendorff (Leopard). Lauréat à sept reprises depuis 2012, Bob Jungels (AG2R-Citroën) n'a pas participé cette année, à cause de douleurs musculaires qui le laissent sur la touche pendant plusieurs semaines au minimum.

Chez les femmes, la lauréate est également la même que l'an dernier. Et que les dix années précédentes. Christine Majerus (SD Works) a remporté la course une nouvelle fois, pour décrocher son douzième titre. Elle a devancé Sophie Margue et Mia Berg dans la catégorie Élites.

++ Plus d'informations à suivre++

#Harlange21@GenietsKevin successfully defends his title as he beats @jempy_drucker in the final sprint. Loïc Bettendorff is third.@Leopard_Cycling @GroupamaFDJ @TeamCOFIDIS pic.twitter.com/lb42hbCAoo