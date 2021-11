Mark Cavendish victime d'une grave chute sur piste

Een spectaculaire valpartij op de slotdag van de #Zesdaagse. Hansen en Cavendish komen gelukkig met de schrik vrij. pic.twitter.com/djShiiR3Km — sporza (@sporza) November 21, 2021

Mark Cavendish se souviendra sans doute longtemps de son escapade en Belgique. Engagé dans les Six jours de Gand, le sprinteur britannique a été victime ce dimanche d'une lourde chute dans la course à l'américaine, la dernière épreuve au programme de la réunion.

La course a d'ailleurs dû être neutralisée suite à la chute de Mark Cavendish et du champion olympique danois Lasse Norman Hansen, qui figurait en tête du classement provisoire avec son équipier Michael Morkov, à égalité de points (354) avec les tenants du titre Kenny De Ketele et Robbe Ghys.

L'accident s'est produit à très haute vitesse, peut-être à cause d'une trace humide sur la piste qui a fait tomber un premier coureur et provoqué la chute de ses deux concurrents. Mark Cavendish, 36 ans, souffre finalement de deux côtes cassées sur le côté gauche et d'un léger pneumothorax, a annoncé son équipe Deceuninck-Quick Step. Il a passé la nuit de dimanche à lundi en observation à l'hôpital.

(pp/L'essentiel)