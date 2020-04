«J'imagine mal un Tour de France sans spectateurs»

L’essentiel: Comment se passe votre confinement?

Bob Jungels: Pas si mal. Je suis au Luxembourg, donc j’ai la possibilité de m’entraîner un peu dehors. Tout le monde est à l’aise à la maison.

Qu’avez-vous fait depuis Paris-Nice?

J’étais rentré en voiture pour éviter l’avion. J’ai coupé huit jours puis j’ai repris l’entraînement la semaine passée. C’est comme en décembre mais on ne connaît pas nos objectifs. Il faut juste rester en forme et ne pas trop perdre le rythme.

Ce printemps devait être un temps fort pour vous…

J’étais bien à la fin de Paris-Nice et optimiste pour le Grand Prix E3, le Tour des Flandres. C’est frustrant mais il y a des choses incontrôlables et bien plus importantes que le sport.

Comment occupez-vous votre temps?

On fait les trucs qu’on a pas envie ou le temps de faire d’habitude. J’ai nettoyé la terrasse, joué au jardinier. Je m’entraîne deux fois par jour, dont une sortie dehors. Rouler seul n’est pas drôle mais ici au moins on peut. Sinon on cuisine et on balade les chiens.

Êtes vous pour un Tour de France à huis clos?

Je ne vois pas comment réaliser ça, j’ai du mal à l’imaginer. Sur Paris-Nice déjà, ce n’était pas très agréable. J’espère qu’on pourra le faire en public. Aucun coureur refusera de rouler sans spectateurs mais il manquera quelque chose.

En fin de contrat, cette saison comptait pour vous...

Même si on a un statut, c’est important d’avoir des résultats. Aussi pour moi après une saison difficile. Mais là on essaie de sauver notre sport, notre équipe plutôt que de penser aux contrats. À ce jour, je n’ai pas d’offre, on est en train d'y regarder mais je le répète c’est dur pour les équipes et les sponsors qui n'ont aucune visibilité sur la suite de la saison.

De quoi rêvez-vous pour l'avenir?

J’aimerais gagner un autre monument, n’importe lequel, des courses d’un jour, des étapes sur le Tour de France ou la Vuelta, et peut être le classement général sur des courses comme le Tour de Suisse.

(Recueilli par Nicolas Martin/L'essentiel)