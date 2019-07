Il veut devenir l'homme le plus rapide à vélo

Le britannique Neil Campbell espère bientôt devenir l'homme le plus rapide du monde à vélo et dépasser le record de vitesse sur route établi à 268km/h #AFP pic.twitter.com/APTWNRgH21 — Agence France-Presse (@afpfr) 3 juillet 2019

Alors qu'il espère devenir en août prochain l'homme le plus rapide du monde à vélo, le britannique Neil Campbell se prépare de façon intense, tracté par une Porsche Cayenne. Dans une vidéo réalisée mardi, on le voit tester le parachute qui devra freiner sa course, après sa tentative, et lui permettre de s'arrêter en quelques centaines de mètres.

Architecte de formation, Neil Campbell espère battre le record actuel - 268 km/h - établi en 1995 par le coureur néerlandais Fred Rompelberg. La tentative devrait avoir lieu à l'aéroport d'Elvington, dans le nord du Yorkshire, où le coureur s'entraîne depuis lundi.

Le «cycliste» sera tracté par la voiture, avant d'être lâché, une fois la vitesse requise atteinte. Il aura alors une poignée de secondes pour pédaler et établir son record, qu'un radar devra homologuer. Le deux-roues utilisé par Neil Campbell vaut la bagatelle de 16 600 euros. C'est une Américaine, Denise Korenek, qui détient le record féminin, avec 296 km/h.

(pp/L'essentiel)