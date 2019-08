Le Tour d’Espagne 2019, qui s’élance ce samedi de Torrevieja, dans la région de Valence, sera une grande première pour Alex Kirsch. Ce sera la première fois que le cycliste luxembourgeois participe à la Vuelta, mais aussi à un grand tour. Il fait en effet partie des huit coureurs retenus par sa formation, Trek-Segafredo. Avant de partir pour trois semaines à travers l’Espagne, le coureur revient sur sa préparation perturbée par une blessure, ses objectifs et sa première saison en World Tour, la première division du cyclisme.

La sélection de Trek-Segafredo



John Degenkolb (ALL)

Gianluca Brambilla (ITA)

Niklas Eg (DAN)

Alex Kirsch (LUX)

Jacopo Mosca (ITA)

Kiel Reijnen (USA)

Peter Stetina (USA)

Edward Theuns (BEL) Jempy Drucker également au départ



Le Luxembourg aura deux représentants au départ de la Vuelta. Jempy Drucker a aussi été retenu par la formation allemande Bora-Hansgrohe. Celui qui s'est sérieusement blessé le 3 avril sur la classique À travers la Flandre a repris la compétition au début du mois, sur la RideLondon puis au Binck Bank Tour, en Belgique. Sa mission devrait être d'emmener les sprints pour son coéquipier irlandais Sam Bennett.

Dans quel état d’esprit êtes-vous le départ de la Vuelta, votre premier grand tour?

Je suis content, c’était l’un des objectifs cette année de participer à un grand tour. Ce sera donc la Vuelta. Je ne suis pas stressé. J’ai 27 ans, j’ai déjà fait des classiques et des courses par étapes World Tour. Cela fait quelques années que je suis pro, je m’entraîne convenablement chaque jour. Je suis quand même impatient, car la Vuelta, c’est un grand pas pour moi.

Quelle est votre état de forme suite à votre blessure au Tour de Belgique?

La préparation n’a pas été parfaite puisque je me suis cassé le scaphoïde au mois de juin. Mais j’ai fait de mon mieux pour être prêt, je voulais être rétabli rapidement. Tout est allé vite ensuite: j’ai fait quelques jours de rouleaux, de la route puis déjà les courses. C’était une préparation peut-être un peu spéciale, mais je suis convaincu que ça ira.

Comment se prépare-t-on spécifiquement à une course de trois semaines que l’on découvre?

Dans trois semaines, j’en saurais plus! (rires) Je n’ai rien pas changé spécialement. Je pense que ce sera comme les courses d’une semaine, mais en plus dur. On a une équipe, avec des masseurs pour nous soigner et deux journées de repos.

Quels seront vos objectifs à titre personnel et collectif?

Pour l’équipe, le but sera de remporter une étape. Soit avec nos deux sprinteurs, John Degenkolb et Edward Theuns, soit avec Gianluca Brambilla, qui était en forme au Tour de Pologne. À titre personnel, j’ai ma place dans le train du sprint, pour amener les coéquipiers. Puis je pourrai tenter l’une ou l’autre échappée. Et tout simplement, je veux finir les trois semaines, ce sera mon premier objectif!

Avez-vous déjà repéré des étapes, en fonction de leurs profils?

J’ai jeté un coup d’œil rapide. Mais surtout sur les grandes étapes de montagne, pour savoir ce qui m’attend comme difficultés. Je n’ai pas regardé en détail le reste, je dois encore le faire.

Comment avez-vous vécu votre première saison en World Tour?

C’était une très bonne année pour moi. J’ai fait un bon boulot dans les classiques et sur les quelques courses où je pouvais jouer ma carte. J’ai fait quelques résultats. Avec la sélection pour la Vuelta, j’ai réussi tous les objectifs que je m’étais fixés, l’équipe est très contente de moi, donc c’était une bonne année. Mais cela n’a pas été une surprise, car je m’entraîne pour cela depuis plusieurs années. Je ne pense pas qu’il y aura de problème pour continuer l’année prochaine!

(Propos recueillis par Joseph Gaulier/L'essentiel)