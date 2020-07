«Cela me ferait très plaisir de rouler pour Bob Jungels»

«L'essentiel»: Prolonger avant même la reprise de la saison, c'est idéal...

Ben Gastauer: Je vais pouvoir attaquer sereinement et n'aurai plus à m'occuper de ça. C'est une belle preuve de confiance de l'équipe, surtout dans ce contexte. Ils me connaissent et comptent sur moi. Je n'ai pas hésité.

Espériez-vous davantage qu'un contrat d'un an?

Il convient aux deux parties. J'ai 32 ans et suis plus proche de la fin de ma carrière. Je veux pouvoir décider d'année en année si j'ai toujours envie. Et je trouve normal que l'équipe ne prenne pas le risque de me garder si je n'étais plus motivé.

La saison 2021 peut-elle être votre dernière?

Je ne me fixe pas de limites. Tout dépendra de comment cela se passe sur la route.

Les JO sont-ils un objectif?

Oui un grand objectif et Tokyo est sans doute ma dernière chance de les disputer.

Avec les départs annoncés de Bardet et Latour, votre équipe va évoluer...

S'ils partent ce sera un grand changement. Nous avons des jeunes qui pourront briller sur les Grands Tours. En attendant, j'ai confiance en l'équipe pour trouver de grands coureurs pour les remplacer.

On parle de Bob Jungels...

Je ne suis pas impliqué dans les négociations. Je sais qu'elles existent mais pas où elles en sont. Je serais content s'il nous rejoignait. Ça me ferait plaisir de rouler pour lui.

Comment vous sentez-vous avant la reprise?

Ma condition est bonne, reste à voir ce que ça donnera en course. Reprendre au Tour de l'Ain, une course à étapes me va bien, même si la situation sera spéciale.

(Recueilli par Nicolas Martin/L'essentiel)