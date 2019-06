Jungels veut se relancer aux championnats

Le goût amer d'un Tour d'Italie, où il n'a jamais pu accrocher les meilleurs (33e), s'est un peu dilué dans dix jours de vacances, «tranquille, sans vélo». Bob Jungels «se sent beaucoup mieux», moins fatigué qu'au terme d'un printemps où il a joué les premiers rôles sur les classiques flandriennes, avant d'enchaîner, après seulement cinq jours de repos, avec un stage en altitude et trois semaines de Giro. «Sans doute trop», admet-il.

«Après ma pause, j'ai repris l'entraînement. Jusque-là cela s'est bien passé. On verra ce vendredi (contre-la-montre) et ce dimanche (course en ligne) comment cela va rouler aux championnats», ajoute le détenteur des deux titres nationaux, conscient qu'il devra faire d'autres choix à l'avenir. Et que ses chances de «faire de bons résultats» sur les classiques apparaissent plus grandes que de gagner un Giro.

Avant le Tour de Pologne, début août, Bob Jungels qui a gagné sept des huit derniers maillots nationaux (quatre sur route, trois en chrono), veut prendre ce week-end à Differdange et Soleuvre, un nouveau départ vers ses objectifs de fin de saison, les Mondiaux au Royaume-Uni fin septembre, et le Tour de Lombardie en octobre. En l'absence de Jempy Drucker (reprise) et Alex Kirsch (blessé), Kevin Geniets, Ben Gastauer et Tom Wirtgen devaient être ses principaux rivaux. Grand favori du chrono, il visera un nouveau doublé, mais avec la chaleur il s'épargnerait bien cette fois «un raid solitaire de 80 km».

(Nicolas Martin/L'essentiel)