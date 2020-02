À 48 ans, Davide Rebellin s'incruste dans le peloton

Quand on aime la bicyclette, on ne compte pas les kilomètres. Ni même les années, pour certains. Davide Rebellin - vainqueur notamment de Liège-Bastogne-Liège et de l'Amstel Gold Race il y a 16 ans, de la Flèche wallonne en 2004, 2007 et 2009, ou encore du Championnat de Zurich en 1997 - n'est pas prêt à mettre un terme à sa carrière.

Celui qui fêtera ses 49 ans le 9 août prochain et qui est passé professionnel en 1992, a signé un contrat portant jusqu'à la fin de l'année avec la formation croate Meridiana Kamen, qui évolue au niveau continental. Il s'agit d'un retour «aux sources» pour celui qui y avait déjà couru quelques mois pour elle en 2012. Rebellin a notamment porté les maillots de MG, Polti, la Française des Jeux, Liquigas, Gerolsteiner ou encore Androni et CCC au cours de sa longue carrière.

Des maillots improbables

Le Transalpin a également connu des moments tumultueux avec la lutte contre le dopage. En 2001 déjà, il avait été filmé à l'insu de son plein gré en train de commander, avec sa femme, des produits interdits depuis sa chambre d'hôtel sur le Giro. Sept ans plus tard, il avait été pincé à l'EPO Cera aux JO de Pékin et avait dû céder sa médaille d'argent à un certain Fabian Cancellara. L'UCI l'avait suspendu pour deux ans, au terme d'une longue procédure, en octobre 2010.

Pas de quoi le dégoûter de la petite reine donc, lui qui continue à pédaler sous des maillots improbables, dans des courses aux quatre coins du globe. Son dernier résultat marquant est d'ailleurs une victoire sur la troisième étape du Tour international d'Oran 2018, en Algérie, une épreuve comptant pour le calendrier de l'UCI Africa Tour, en catégorie 2.2.

«C'est un leader important»

Ces dernières semaines, Rebellin (sans contrat depuis son départ de l'équipe Epowers Factory Racing) avait été approché par la formation asiatique de la Cambodia Cycling Academy. Finalement, c'est avec la Meridiana Kamen qu'il va encore rebondir.

«Nous sommes très heureux du retour de Davide dans notre équipe, a assuré Antonio Giallorenzo, le directeur de l'équipe continentale italo-croate, à SpazioCiclismo. Nous le connaissons bien et pour nous c'est un leader important. Grâce à sa grande expérience, il sera certainement un soutien pour aider les jeunes à grandir et leur transmettre ses connaissances, tout en étant lui-même compétitif».

Davide Rebellin sarà in gruppo anche nel 2020, nuovamente con la maglia della Meridiana Kamen #CicloMercatohttps://t.co/Ozbuq24GSA– SpazioCiclismo (@SpazioCiclismo) February 5, 2020

(L'essentiel)