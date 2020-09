Retour au calme sur le Tour, Degenkolb s'impose

John Degenkolb s'adjuge la 3e étape du Tour du Luxembourg. Son premier succès sous les couleurs de la Lotto-Soudal. L'Allemand avait fini hors-délais dès la 1re étape du Tour de France.https://t.co/X2ZwOeLDuM#SkodaTour — Le Gruppetto (@LeGruppetto) September 17, 2020

Après le fiasco de la 2e étape, pendant laquelle les coureurs ont neutralisé la majorité de la course pour protester contre les conditions de sécurité, la 3e entre Rosport et Schifflange a pu se tenir normalement. Des motos de sécurité ont été ajoutées, tout comme des agents de la police grand-ducale et des signaleurs dans les zones dangereuses. Cela n'a pas empêché le peloton de se retrouver nez à nez avec une voiture immobilisée dans un rond-point près de Hassel, ou un camion stationné sur la route dans la traversée d'Hellange.

Une échappée de cinq coureurs, avec Zhandos Bishigitov (Astana), Ryan Mullen (Trek-Segafredo), Baptiste Planckaert (Bingoal-WB), Vincenzo Albanese (Bardiani-CSF) et Jacob Hindsgaul Madsen (Uno-X) s'est rapidement formée et a compté jusqu'à 3'20'' d'avance sur un peloton mené par l'équipe UAE, celle du maillot jaune Diego Ulissi.

Cette marge a fondu au fil des trois tours du circuit final et des passages sur le Poteau de Kayl (950m à 3,6% de moyenne). Les hommes de tête ont fini par être repris dans la dernière ascension de la difficulté du jour, laissant le peloton se disputer la victoire au sprint. C'est l'Allemand John Degenkolb (Lotto-Soudal) qui a été plus fort que le reste du groupe pour arracher la 3e étape. Deuxième de l'étape, Eduard Grosu prend le maillot jaune de leader au jeu des bonifications.

