Un champion de France livreur de courses

Les habitants de la région lorientaise (Bretagne) auront peut-être la surprise de recevoir leur livraison de courses de la part du champion de France de cyclisme sur route. Le conseil régional de Bretagne, qui a lancé une nouvelle plateforme pour mettre en relation les habitants avec les producteurs locaux, a en effet eu la surprise de découvrir que Warren Barguil était disponible pour l'opération. «Si vous cherchez un livreur vélo sur la région Lorientaise pour les personnes ne pouvant pas se déplacer, je suis disponible», a répondu le cycliste morbihannais sur Twitter.

Vainqueur de deux étapes et du maillot à pois de meilleur grimpeur sur le Tour de France 2017, Warren Barguil a également surpris plusieurs internautes, dont certains ont cru à une blague. "Un grand champion et une belle dose d'humour !" s'est amusé un internaute. "Non je suis sérieux, pas de blague. Si je peux aider c'est avec plaisir", a directement rétorqué le champion de France sur route 2019.

D'autres plus sceptiques voient dans cette démarche une opportunité saisie par le coureur d'Arkéa-Samsic pour délaisser son home-trainer pour un entraînement bien réel. Depuis le 18 mars, la Fédération Française de Cyclisme a en effet appelé officiellement à ne pas continuer à s'entraîner et sortir à vélo pour lutter contre la propagation du virus.

Et puis il y a aussi les opportunistes qui veulent profiter des jambes du meilleur grimpeur du Tour de France 2017 pour se faire livrer leurs produits locaux un peu plus loin que la région de Lorient. "Jusqu'au Trégor c'est possible ? Il suffit de passer la côte de Mur de Bretagne", a tweeté un internaute.

La majorité des réactions est bien entendu positive. La démarche rappelle celle du cycliste italien Davide Martinelli, qui livre de la nourriture et des médicaments aux personnes âgées de sa ville natale de Lodetto. Elle a aussi été imitée par le cycliste néerlandais Dylan Groenewegen qui offre depuis quelques jours ses services pour des livraisons aux personnes soignantes et aux personnes âgées.

(L'essentiel/Sport-Center)