Bob Jungels se montre à l'aise en Algarve

Bob Jungels a tenu le coup dans une étape escarpée. Engagé sur le Tour d'Algarve, dans le sud du Portugal, le cycliste luxembourgeois a terminé septième de la deuxième étape, jeudi. Il a suivi le rythme des meilleurs jusqu'au bout, ne se faisant distancer qu'au sprint.

Le Polonais Michal Kwiatkowski (Sky) a remporté l'étape, devant le Néerlandais Bauke Mollema et le Gallois Geraint Thomas (Sky). Bob Jungels a terminé en compagnie de grimpeurs confirmés comme Richie Porte (BMC).

Au classement général, le Luxembourgeois se place au septième rang. Le rouleur aura l'occasion d'améliorer son classement vendredi, avec un contre-la-montre escarpé de 34 km. Pour l'instant, c'est Geraint Thomas qui porte le maillot de leader. L'épreuve se terminera dimanche.



