Pogacar et son équipe vaccinés contre le Covid-​​19

Glad to see @TeamUAEAbuDhabi becoming the world's first sport team to get the #Covid19 vaccine. The entire team, including Tour de France 2020 winner @TamauPogi, got the @mohapuae approved COVID-19 vaccine. Let’s join the world champion and do our part to #bringlifebacktolife pic.twitter.com/RpXPggunuP

Riccardo Riccò fait polémique



L’ancien cycliste italien Riccardo Riccò (37 ans) a suscité la controverse à propos de la vaccination contre le Covid.



«Je vois qu’énormément de personnes qui disent que le vaccin doit être obligatoire», a-t-il écrit sur Facebook, avant de supprimer la publication. «C’est une blague !? Je fais ce que je veux de mon corps et personne ne peut m’obliger à faire quelque chose qui pourrait avoir des effets négatifs sur mon corps».



Pourtant, l'ancien coureur avait été testé positif à l’EPO lors du Tour de France 2008 puis avait eu recours à une auto-transfusion sanguine en 2011. Cette dernière avait été réalisée avec du mauvais sang. Il avait failli en mourir.