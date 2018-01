Philippe Gilbert vise les cinq Monuments

À 35 ans, Philippe Gilbert ne modère en rien ses ambitions. Le Wallon affiche des objectifs élevés pour la nouvelle saison cycliste, pendant laquelle il aimerait notamment triompher sur Milan-San Remo puis sur Paris-Roubaix. Deux succès lors de ces courses lui permettraient de figurer au palmarès des cinq Monuments, les classiques les plus prestigieuses, lui qui a déjà remporté le Tour des Flandres, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie au cours de sa carrière.

Le Belge a d’ailleurs affiché à plusieurs reprises le mot d’ordre #striveforfive (luttons pour les cinq) ces dernières semaines sur les réseaux sociaux. «C’est une grande motivation pour moi. Même s’il s’agit d’un rêve un peu fou, c’est possible», a indiqué Philippe Gilbert lors de la présentation officielle de son équipe. S’il remportait les cinq monuments, le natif de Verviers, dans la province de Liège, serait le quatrième coureur de l’histoire à le faire, après ses compatriotes Eddy Merckx, Roger De Vlaeminck et Rik Van Looy.

La saison 2017 a dû donner de la confiance à Philippe Gilbert. Après cinq années aux résultats mitigés dans l’équipe BMC, il a réussi une année exceptionnelle avec Quick-Step. En plus de sa victoire de prestige au Tour des Flandres, où il s’est imposé suite à une attaque en solitaire à 55 kilomètres de l’arrivée, le puncheur a également remporté l’Amstel Gold Race et les Trois jours de La Panne.

The more difficult the victory, the greater the happiness in winning. #StriveForFive ( DAVID STOCKMAN) pic.twitter.com/eMe54ua0ty

My favourite fan pic of 2017 Thanks for all your support this year, hope to do even better next year! #StriveForFive ( dannylouieobrien) pic.twitter.com/9mEBaMy0Tf