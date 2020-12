Il remporte une course en tombant

Si la saison cycliste 2020 dessinée par l’UCI (Union cycliste internationale) s’est achevée le 8 novembre avec la fin du Tour d’Espagne, le monde de la petite reine ne s’est pas arrêté de tourner. Quelques compétitions sont encore au programme, comme le Clásico RCN, une course par étapes en Colombie. Celle-ci a débuté ce dimanche et se déroule sur une semaine.

La deuxième étape avait lieu ce lundi, une boucle de 148 kilomètres avec la ville d’Ibagué comme lieu de départ et d’arrivée. À la lutte avec une quinzaine de concurrents, Edisón Muñoz s’est échappé dans les derniers mètres pour lever les bras. Mais alors qu’il laissait éclater sa joie, le coureur de l’écurie Orgullo Paisa a perdu l’équilibre et est tombé au moment de franchir la ligne. En pleine euphorie, Muñoz n’a pas remarqué que celle-ci était située sur un ralentisseur.

???? ¡Muñoz, ganador de la etapa! ¡Llegada accidentada pero puede más la emoción de ganar!#ClásicoRCNxWIN pic.twitter.com/KoI2Zzv3CF — Win Sports Tv (@WinSportsTV) November 30, 2020

«Ce sont des blessures de combat, comme on dit. La vérité, c’est que je ne l’ai pas vu, parce que j’étais très excité, mais heureusement, ce n’était rien de grave», a-t-il déclaré après coup. Si sa chute n’a pas provoqué de gros dégâts, Muñoz s’est relevé en boitant et en grimaçant. La preuve qu’on peut être à la fois triomphant et ridicule au même moment.

(L'essentiel)