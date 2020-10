Rafal Majka va rejoindre l'équipe de Tadej Pogacar

Majka (31 ans), qui court pour l'équipe allemande Bora depuis 2017, dispute actuellement le Giro dont il occupe la 6e place à six jours de l'arrivée. Le grimpeur polonais, vainqueur à deux reprises du classement de la montagne du Tour de France (2014, 2016), est déjà monté sur le podium d'un grand tour en 2015 (3e de la Vuelta).

«Avec Rafal, notre groupe de grimpeurs aura un élément très important», a commenté le directeur de l'équipe émiratie, Mauro Gianetti. «En plus d'être un appui solide pour Tadej Pogacar, il pourra également satisfaire ses ambitions personnelles».

«Je suis un Polonais atypique, j'adore la chaleur»

«Je suis très heureux de cette opportunité à ce stade de ma carrière. Je travaillerai pour Pogacar si nécessaire mais j'essaierai aussi de bien faire dans les courses qui me conviennent comme Tirreno-Adriatico, le Tour de Suisse et aussi la Vuelta où je suis généralement en forme», a déclaré pour sa part le coureur de Cracovie.

«Je suis un Polonais atypique, j'adore la chaleur», a ajouté Majka, qui a avoué son rêve: «Une médaille mondiale après celle des JO». Aux Jeux de Rio en 2016, Majka avait décroché la médaille de bronze, derrière le Belge Greg Van Avermaet et le Danois Jakob Fuglsang.

