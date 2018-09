Michael Matthews double la mise au Québec

Le Mont Royal a accouché d'un grand sourire: celui de l'Australien Michael Matthews (Sunweb) vainqueur dimanche du Grand Prix cycliste de Montréal, deux jours après son succès à Québec. Matthews s'est imposé au sprint devant l'Italien Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) et le Belge Greg Van Avermaet (BMC). Vendredi, l'autre épreuve canadienne du World Tour, était donc déjà revenue à Matthews.

La course, décousue et disputée sous le soleil, s'est dénouée dans le dernier des 16 tours de circuit, après une série d'attaques stériles (notamment de coureurs locaux). «C'est forcément une sensation très particulière de signer ce doublé, a déclaré le vainqueur. C'était un sprint en côte, face au vent, et face à de sacrés concurrents. Ces deux victoires, c'est énorme pour moi. Je ne m'étais jamais imposé lors d’une course d’un jour du World Tour, le plus haut niveau. Je ne peux pas vous décrire mon bonheur».

Matthews avait connu un début de saison difficile et notamment un abandon dès la 6e étape du Tour de France, malade. Sonny Colbrelli, 2e, pestait lui d'avoir lancé son sprint trop tôt, «alors que l'équipe avait fait un boulot incroyable pour lui permettre de gagner». Sur le podium, on a vu Matthews ému avec bouquet de fleurs et bouteille de sirop d’érable dans les mains. «Ces victoires-là sont pour mes deux filles, qui sont à la maison en Australie, ma femme et notre bébé né en janvier. Sans ma femme, je ne serais pas ici à vous parler», a poursuivi le héros du jour.

(L'essentiel/afp)