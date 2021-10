Le Tour de France déjà de retour à Longwy cet été?

Cinq ans après l'édition 2017, le Tour de France va visiblement revenir à proximité du Luxembourg. La presse française et la presse belge l'annoncent de concert, ce mardi 12 octobre, deux jours avant la grande présentation du Tour de France 2022, ce jeudi 14 octobre, à Paris.

Après un grand départ d'ores et déjà programmé le vendredi 1er juillet, à Copenhague, au Danemark, la caravane du Tour reviendra en France pour la 4e étape dessinée entre Dunkerque et Calais, le mardi 5 juillet. La 5e étape, le 6 juillet, aura lieu entre Lille et Wallers et le 7 juillet, le départ de la 6e étape est attendu à Binche, en province belge de Hainaut.

Sagan en 2017

Pour La Voix du Nord, le Tour pourrait alors «se lancer à la conquête de l’Est, avec une arrivée en Moselle». Et L'Avenir de compléter: «Cette étape (la 6e donc, le jeudi 7 juillet 2022), devrait mettre le cap à l'est avec une possible arrivée à Longwy».

Le 4 juillet 2017, déjà, souvenez-vous, Longwy avait alors accueilli la 3e étape du Tour 2017, avec un départ de Verviers en province belge de Liège et 115 kilomètres tracés du nord au sud à travers le Grand-Duché. Devant une très grande foule, Peter Sagan s'était alors imposé au sprint avec son maillot de champion du monde.

La grande foule attend les coureurs du Tour de France à Longwy pour l'arrivée de cette 3ème étape qui a traversé le Luxembourg. Publiée par L'essentiel Online FR sur Lundi 3 juillet 2017

(fl/L'essentiel )