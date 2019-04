Panini lance un album pour le Tour de France

@Panini_fr sets off on the roads of the #TDF2019! Teams, riders, legends... The whole #TDF2019 universe in one album, available on May 4th!



Avec 22 équipes se disputant le maillot jaune, les passionnés devront rassembler au total 352 vignettes, avec en plus 42 cartes pour les principaux obstacles, les vélos ou les maillots des formations. À l'occasion du départ à Bruxelles de cette 106e grande boucle et des 50 ans de la première victoire (sur cinq) d'Eddy Merckx, l'album rendra aussi hommage au «Cannibale».

Diffusé début mai en France et en Belgique, l'album sera vendu 3,95 euros et la pochette de 5 vignettes un euro. 150 000 albums vont également être distribués sur des événements et via des partenaires en amont du Tour. Panini s'était déjà lancé dans le cyclisme en 1972 avec un album appelé «Sprint», mais qui n'était pas dédié au Tour. L'éditeur propose depuis des albums consacrés au football, au rugby, au basket ou au handball, mais aussi aux héros Disney et Marvel, ou encore à Astérix et Harry Potter.

Panini a été créé en 1961 par quatre frères à Modène, dans le nord de l'Italie. Ses albums sont vendus dans 150 pays et le groupe emploie plus de 1 200 personnes dans le monde. Le fabricant de vignettes a réalisé une très bonne année en 2018 grâce à la Coupe du monde de football, avec environ un milliard d'euros de chiffre d'affaires, soit près du double de 2017.

