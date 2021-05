Egan Bernal gagne en solo et assomme le Giro

Egan Bernal maître des Dolomites: le Colombien a dominé la 16e étape du Tour d'Italie, lundi à Cortina d'Ampezzo, et a consolidé sa position en tête du classement après cette journée pluvieuse. Bernal a précédé d'une trentaine de secondes le Français Romain Bardet et l'Italien Damiano Caruso. L'étape a été raccourcie à 153 km en raison des mauvaises conditions météo et privée de deux de ses trois grands cols, la Fedaia et le Pordoi. Au classement, Bernal compte désormais 2'24" d'avance sur Caruso et 3'40" sur le Britannique Hugh Carthy, avant la seconde journée de repos et à six jours de l'arrivée à Milan.

Une échappée a pris forme dès la première ascension du jour. Ses cinq rescapés (Almeida, Formolo, G. Izagirre, Nibali, Pedrero) se sont présentés au pied du Giau avec une avance de moins de deux minutes. Dans le groupe des favoris mené par l'équipe EF Education, Bernal a attaqué à deux reprises et s'est isolé à quatre kilomètres du sommet de ce col culminant à 2 233 mètres. Si son offensive n'a pu être retransmise sur les écrans TV, il a basculé au sommet avec 45 secondes d'avance sur Caruso et 1'13" sur Bardet.

Auteur d'une grande descente, Bardet (7e du classement général désormais) a repris Caruso mais sans pouvoir revenir sur le Colombien. L'Italien Giulio Ciccone s'est classé quatrième de l'étape, à 1'18", devant Carthy et le Portugais Joao Almeida. Le Britannique Simon Yates, deuxième du Giro au départ de Sacile, a lâché prise avant l'attaque de Bernal. Il a perdu plus de deux minutes et demie. Le Belge Remco Evenepoel a cédé pour sa part avant les 30 derniers kilomètres et l'ascension du passo Giau.

