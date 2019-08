Pozzovivo percuté par une voiture à l'entraînement

Domenico Pozzovivo a été gravement blessé à l'entraînement après avoir été percuté par une voiture près de Cosenza, dans le sud de l'Italie, le coureur italien souffrant de fractures à un bras et à une jambe, a indiqué lundi son équipe Bahrain-Merida. «Bien que dans un état stable et conscient, Pozzovivo souffre de multiples fractures nécessitant des opérations», a indiqué son équipe. Le grimpeur de 36 ans a été emmené, conscient, à l'hôpital local. Il reste en soins intensifs dans l'attente d'une opération chirurgicale.

Pozzovivo a été impliqué dans une collision avec une voiture alors qu'il s'entraînait en vue de la Vuelta, qui commence le 24 août. Il avait aidé son équipier italien Vincenzo Nibali à obtenir la deuxième place du Tour d'Italie cette année.

En août 2014, Pozzovivo avait déjà été victime d'une chute lors d'un entraînement, souffrant alors de fractures au tibia et au péroné, l'obligeant alors à déclarer forfait pour la Vuelta. Il avait ensuite pu disputer Milan-Turin et le Tour de Lombardie en fin de saison.

