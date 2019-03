Kristoff gagne un Gand-​​Wevelgem très animé

Le Norvégien Alexander Kristoff (UAE Emirates) a remporté dimanche la classique cycliste Gand-Wevelgem après 251 kilomètres. Kristoff a devancé au sprint l'Allemand John Degenkolb et le Belge Oliver Naesen, au sein d'un premier peloton qui s'est disputé la victoire.

L'équipe Jumbo du Belge Wout Van Aert a dynamité la course après 50 kilomètres. Les rescapés de l'échappée (Sagan, Teunissen, Stuyven, Trentin, Rowe) n'ont été repris qu'à l'entrée des 20 derniers kilomètres. Un quatuor (Stuyven, Langeveld, Bauer, Jansen) s'est dégagé à six kilomètres de la ligne et n'a été rejoint qu'à 750 mètres de l'arrivée.

Kristoff (31 ans) a enlevé son deuxième succès de la saison après une étape du Tour d'Oman en février. Champion d'Europe en 2017, le Norvégien compte notamment à son palmarès deux «monuments», Milan-Sanremo 2014 et le Tour des Flandres 2015.

What a race! A lot of attacks in the finale but in the end @Kristoff87 took the win in the sprint ???????????? pic.twitter.com/sO8pPSTwpU