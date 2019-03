Jungels tentera de briller de nouveau sur les pavés

Vainqueur de Kuurne-Bruxelles-Kuurne le 3 marspuis huitième de Paris-Nice dans la foulée, le Luxembourgeois Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step) retrouve la Belgique, mercredi, avec les Trois Jours de Bruges-La Panne. Si elle a conservé son ancienne dénomination, cette épreuve se déroule désormais sur une seule journée.

Au menu de Bob Jungels, mais aussi de ses compatriotes Alex Kirsch (Trek) et Tom Wirtgen (Wallonie-Bruxelles), un peu plus de 200 km émaillés de bosses et de six secteurs pavés. Jungels fera notamment équipe avec l'Italien Elia Viviani, le vainqueur sortant, mais aussi avec le Néerlandais Fabio Jakobsen et le Français Florian Sénéchal, tous candidats à la victoire finale.

Le programme de classiques pavées se poursuivra dès vendredi pour Bob Jungels, qui participera au GP E3. La semaine prochaine, il sera aligné sur À travers la Flandre puis sur le Tour des Flandres. Le Luxembourgeois retrouve cette saison ces courses pavées, qu'il avait délaissé ces dernières années au profit d'autres épreuves.

(L'essentiel)