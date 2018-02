Wiggins déplore la domination de l'équipe Sky

Le vainqueur du Tour de France 2012 Bradley Wiggins a déploré mercredi la domination de Sky sur le cyclisme mondial et estimé que la controverse autour de son ex-équipe était «négative» pour l'image du sport. «Je viens seulement de voir les résultats de l'Andalousie (NDLR: où Sky a remporté deux des cinq étapes et placé deux coureurs dans le top 10) et c'est clairement la meilleure équipe du monde», a expliqué le quintuple champion olympique.

«On parle beaucoup d'eux en ce moment, pas toujours en bien, ce qui est une réalité», a-t-il ajouté lors de la présentation de Team Wiggins, l'équipe qu'il a créée en 2015. Wiggins a également conseillé à sa nouvelle recrue, le jeune Britannique Thomas Pidcock (18 ans), de se «tenir éloigné de Sky», qui pourrait «le détruire». L'ancien champion du monde du contre-la-montre a également estimé que le cyclisme pourrait profiter d'un «salary cap», à l'image du plafond salarial instauré dans les sports américains.

Soupçons de dopage

«Il faut faire quelque chose. Sky écrase tout. Ils débarquent sur les courses avec une énorme structure, c'est difficile de rivaliser, non?, a-t-il assuré. Pour avancer, il faut changer quelque chose pour rendre la compétition plus équitable». Depuis 2010, l'équipe britannique a remporté cinq Tours de France (2012, 2013, 2015, 2016 et 2017), un Tour d'Espagne (2017) ainsi que de nombreuses classiques (Grand Prix E3, Liège-Bastogne-Liège, Strade Bianche, Milan-San Remo...) et autres courses par étapes (Critérium du Dauphiné, Paris-Nice, Tour de Romandie, Tour de Catalogne...) avec des coureurs tels que Richie Porte, Geraint Thomas, Christopher Froome, Michal Kwiatkowski et... Bradley Wiggins.

L'équipe de Dave Brailsford est régulièrement soupçonnée de dopage, à commencer par son leader, Christopher Froome. Le Britannique de 32 ans est ainsi confronté à une affaire de dopage depuis décembre à la suite d'un contrôle positif dû à une concentration trop forte de Salbutamol, un produit contre l'asthme, lors de sa victoire dans la Vuelta en septembre. Bradley Wiggins lui-même a suscité la controverse lorsqu'a été révélé son usage de corticoïdes lors de son Tour de France victorieux en 2012. Il avait opportunément bénéficié d'une autorisation à usage thérapeutique (AUT). Un étrange colis qu'il a reçu sur une course en 2011 a fait l'objet d'une enquête, abandonnée faute de preuve.

(L'essentiel/AFP)