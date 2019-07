Dylan Teuns gagne l'étape, Ciccone maillot jaune

La Planche des Belles Filles a rendu jeudi son verdict: le Belge Dylan Teuns (Bahrain-Merida) a enlevé la 6e étape du Tour de France devant l'Italien Giulio Ciccone (Trek). Derrière Teuns et Ciccone, le tenant du titre, le Gallois Geraint Thomas, s'est montré le meilleur des favoris lors de cette première arrivée au sommet. Quatrième de l'étape, il a pris du temps à tous ses adversaires pour le classement général.

6e étape



1. Dylan Teuns

2. Giulio Ciccone à 11"

3. Xandro Meurisse à 1'05"

4. Geraint Thomas à 1'44"

5. Thibaut Pinot à 1'46" Classement général



1. Giulio Ciccone

2. Julian Alaphilippe à 6"

3. Dylan Teuns à 32"

4. George Bennett à 47"

5. Geraint Thomas à 49"

Entre autres, le Français Romain Bardet, principal perdant du jour (1'09"sur le Gallois) après avoir été distancé dans le dernier kilomètre. L'Italien Vincenzo Nibali et, à un degré moindre, le Néerlandais Steven Kruijswijk ont eux aussi été distancés. Au classement général provisoire, Giulio Ciccone ravit le maillot jaune à Julian Alaphilippe pour six secondes et devance Teuns de 32 secondes. Ciccone, 24 ans, prend part pour la première fois au Tour. L'Italien, habitué du Giro, s'est imposé à deux reprises dans le Tour d'Italie, dont il a enlevé l'étape-reine, fin mai, puis le classement de la montagne.

Attaque manquée de Landa

Tout s'est joué dans l'ascension finale, la septième de cette étape vosgienne qui se terminait par un ultime kilomètre en grande partie non goudronné. Alaphilippe est sorti du groupe des favoris, mais a été débordé par Thomas à l'approche du sommet, situé à 1 140 mètres d'altitude. Le Français, 6e de l'étape, a finalement franchi la ligne derrière son compatriote Thibaut Pinot.

Dans cette étape de 160,5 kilomètres, l'équipe Movistar du Colombien Nairo Quintana et de l'Espagnol Mikel Landa a engagé la chasse à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée pour revenir sur une échappée de 14 coureurs lancée peu après le départ. Dans l'ascension finale, Landa a tenté de contre-attaquer, mais a été repris par la suite. Vendredi, retour dans la plaine. La 7e étape, la plus longue du Tour avec 230 kilomètres entre Belfort et Chalon-sur-Saône, est favorable aux sprinteurs.

(L'essentiel/afp)