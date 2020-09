Van der Breggen s’offre un doublé inédit

Un doublé inédit au XXIe siècle: Anna van der Breggen, qui est âgée de 30 ans, est la première à réaliser ce doublé la même année depuis la Française Jeannie Longo en 1995. La Néerlandaise s’est imposée sur la course en ligne des Mondiaux d’Imola samedi, deux jours après s’être parée d’or mondial sur le contre-la-montre jeudi.

Majerus termine à la 62e place





Trois Luxembourgeoises ont participé à cette épreuve des championnats du monde et seulement Christine Majerus est parvenue à rallier la ligne d'arrivée.



Nina Berton et et Claire Faber n'ont pas été en mesure de terminer la course, alors que Christine Majerus s'est classée 62e à 14 minutes et une secondes de la lauréate.

Attaque décisive à 40 km de l’arrivée

Championne olympique en titre, van der Breggen a dominé la course et a gagné avec près d’une minute et demie d’avance sur sa compatriote Annemiek van Vleuten, victorieuse l’an dernier, et sur l’Italienne Elisa Longo Borghini, au terme des 143 kilomètres.

La Néerlandaise a donné son quatrième titre en quatre ans aux Pays-Bas, le pays phare du cyclisme féminin. À titre personnel, van der Breggen a enlevé l’épreuve pour la deuxième fois. Elle s’était imposée à Innsbrück, en Autriche, en 2018.Son attaque portée dans la partie la plus raide de la seconde côte du parcours, à 40 kilomètres de l’arrivée, a suivi une première sélection opérée par van Vleuten.

Reusser dans le top 10

Nantie d’une avance de plus de deux minutes à l’entrée du cinquième et dernier tour de parcours, la nouvelle championne du monde a contrôlé la situation. Derrière elle, Longo Borghini a attaqué en haut de la côte et a seulement été suivie par van Vleuten.

Au sprint, la Néerlandaise, qui courait avec une protection au poignet gauche fracturé voici neuf jours à peine, a devancé de justesse l’Italienne pour la médaille d’argent.

(L'essentiel/AFP/Sport-Center)