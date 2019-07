Trentin remporte une étape pour baroudeurs

L'Italien Matteo Trentin (Mitchelton) s'est adjugé en solitaire la 17e étape du Tour de France, mercredi à Gap, à la veille de l'entrée dans les Alpes. Le peloton avec le maillot jaune, le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck), et les autres favoris du Tour, était pointé à plus de 18 minutes à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée.

Trentin a distancé ses compagnons d'échappée à 14 kilomètres de l'arrivée, avant la montée du petit col de la Sentinelle. Il a préservé une trentaine de secondes d'avance sur le Danois Kasper Asgreen, un néophyte du Tour qui court pour l'équipe d'Alaphilippe. Le Belge Greg Van Avermaet a pris la troisième place, en tête d'un petit groupe, à une quarantaine de secondes.

La chaleur, moins omniprésente que la veille, a même laissé place à une grosse averse pendant l'étape. À l'avant, le groupe de 33 coureurs formé dès la première demi-heure de course après un début d'étape tambour battant s'est fractionné au seuil des 30 derniers kilomètres. Trentin a provoqué la sélection en deux temps avant de distancer ses compagnons.

Champion d'Europe l'été dernier, l'Italien (29 ans) s'était déjà imposé par deux fois dans le Tour en 2013 et 2014. Trentin a signé la quatrième victoire d'étape pour son équipe, après les succès du Sud-Africain Daryl Impey et du Britannique Simon Yates à deux reprises.

