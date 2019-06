Valverde roulera dans le peloton jusqu'en 2021

Le champion du monde Alejandro Valverde, vétéran des pelotons âgé de 39 ans, a prolongé son contrat avec l'équipe Movistar jusqu'à fin 2021, a annoncé jeudi la formation espagnole, avec qui le cycliste de Murcie restera ensuite lié jusqu'en 2024 pour sa reconversion. «Le champion du monde de Movistar signe pour deux saisons supplémentaires, a annoncé l'équipe. Il continuera à prendre du plaisir sur son vélo avec les coureurs aux maillots bleus jusqu'à ses 41 ans». Le Murcien restera également lié à la structure au moins jusqu'en 2024.

Comptant 125 victoires depuis le début de sa carrière en 2002, le puncheur espagnol a accumulé l'un des plus beaux palmarès du cyclisme moderne, en dépit d'une suspension de deux ans reçue dans le cadre de l'affaire de dopage Puerto en 2010. Vainqueur notamment du Tour d'Espagne 2009 et de nombreuses classiques comme Liège-Bastogne-Liège (quatre succès), Valverde a connu la consécration sportive avec son titre mondial conquis à l'automne dernier à Innsbrück, en Autriche.

L'un de ses ultimes objectifs est désormais le titre olympique aux Jeux de Tokyo l'an prochain. Dans une interview accordée en mars au quotidien catalan El Periodico, Valverde avait anticipé en laissant entendre qu'il prendrait sa retraite sportive en 2021.

