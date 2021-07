Par où passera le Skoda Tour Luxembourg 2021?

Après une édition 2020 entachée par de gros problèmes de sécurité et une organisation contrainte de payer une lourde amende, le parcours 2021 a été dévoilé ce mercredi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le successeur de Diego Ulissi – sacré en 2020 – devra être «un coureur complet», ont annoncé les organisateurs.

La course débutera à la Coque, le 14 septembre, et fait la part belle à de jolies ascensions, notamment pour la 2e étape entre Steinfort et Eschdorf qui ne compte pas moins de sept Grands Prix de la Montagne dont la côte d’Eschdorf (8,42%) qui avait été franchie en 2017 par le peloton du Tour de France, lors de la 3e étape disputée entre Verviers et Longwy.

25 km autour de Dudelange

Les coureurs prendront ensuite la direction de l’Est du pays pour une étape qui reliera Mondorf-les-Bains à Mamer pour se terminer à hauteur de la Maison Nicolas Frantz, double vainqueur de la Grande Boucle (1927 et 1928). Pour la première fois depuis 2005, le contre-la-montre individuel est à nouveau au programme: les coureurs parcourront 25 km en solitaire autour de Dudelange.

L’étape finale arrivera le samedi 18 septembre, au Limpertsberg, à hauteur du Hall Victor Hugo, après une double ascension du Pabeierbierg (825 m à 9%).

Les étapes

Mardi 14 septembre : Luxembourg (Coque) - Luxembourg (Kirchberg) 140 km

Mercredi 15 septembre : Steinfort – Eschdorf 186,1 km

Jeudi 16 septembre : Mondorf-les-Bains – Mamer 189,3 km

Vendredi 17 septembre : Dudelange – Dudelange (CLM) 25,3 km