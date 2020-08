De la lessive sur la route à l'origine des chutes?

????Aquí está la causa de muchas de las caídas el día de hoy o almenos eso parece.



????La Caravana publicitaria del #TDF2020 en específico la de el jabón X-Tra Total lanzaba bombas de jabón qué quedaron en la Carretera.

Con la lluvia, la vía se transformó en una pista de patinaje pic.twitter.com/hUmwVI6iH0 Diaporama Les tenues de cyclisme en 2020 August 29, 2020

Les cyclistes étaient tous du même avis samedi soir: la route dans l’arrière-pays niçois, à l’occasion du grand départ de la Grande Boucle, ressemblait à une patinoire. C’est un phénomène connu, lorsque la pluie tombe sur un goudron qui n’avait plus été mouillé depuis plus de deux mois. Les témoignages se ressemblaient d’ailleurs. Le bitume était couleur arc-en-ciel, à cause de l’huile qui s’y est déposée avec le temps.

Mais un compte colombien, sur Twitter, a lancé un pavé dans une des nombreuses flaques qui s’étaient créées près de la Promenade des Anglais. Selon El Manillar Ciclismo, un des véhicules de la caravane publicitaire, vantant les mérites d’une lessive, était à l'origine de ces chutes.

«Voici semble-t-il la cause de beaucoup de chutes aujourd’hui. La voiture de la caravane publicitaire du savon X-Tra Total a largué des bombes de savon qui sont restées sur la route. Sous la pluie, la piste s’est transformée en patinoire», ont écrit les Sud-Américains sur le réseau social. Quelques coureurs, comme George Bennett qui a chuté également, sont tombés dans le panneau. Comme certains sites très sérieux et pointus. Heureusement, quelques minutes plus tard, tout ce petit monde est revenu à un peu plus de bon sens...

(L'essentiel/Robin Carrel, Nice)