Très lourde chute à cause d'un trou sur la route

Les images sont très impressionnantes. Ce samedi, lors du contre-la-montre qui lance ce Tour d'Italie 2020, le Colombien Miguel Angel Lopez a chuté lourdement en pleine ligne droite et alors qu'il semblait tranquillement gérer son allure. Sur la vidéo, on le voit perdre le contrôle de son vélo après avoir roulé sur une partie de route irrégulière. Surpris, le coureur d'Astana, sixième du dernier Tour de France, a terminé sa course dans les barrières de sécurité.

Pris en charge de longues minutes avant d'être emmené par une ambulance, Lopez doit d'ores et déjà abandonner le Giro. Ce premier contre-la-montre, de 15,1 km entre Monreale et Palerme, a été remporté par Filippo Ganna, champion du monde de la discipline, devant Almeida et Bjerg.

(nc/L'essentiel)