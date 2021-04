Elle se trompe et continue sa course sur l'autoroute

À un virage près, Olivija Baleisyte aurait pu terminer sa course. La Lituanienne, engagée dans la course belge de la Flèche brabançonne, a marqué l’épreuve cette semaine. Le tracé de 127 kilomètres qui se dessine entre Lennik-Saint-Quentin et Overijse était visiblement encore flou pour l’athlète.

L’erreur de la cycliste de l’équipe Aromitalia - Basso Bikes peut paraître infime, mais elle a marqué les esprits. Olivija Baleisyte s’est trompée dans un virage, pour continuer son chemin sur le Ring de Bruxelles, le périphérique de la capitale belge. Un automobiliste s’est amusé de la scène et a posté une vidéo sur les réseaux sociaux.

(L'essentiel)