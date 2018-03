Marcel Kittel plus fort que Peter Sagan au sprint

Marcel Kittel a enfin levé les bras. L'Allemand a remporté jeudi au sprint la deuxième étape de Tirreno-Adriatico, à Follonica. Il s'agit de sa première victoire de la saison, donc la première depuis qu'il porte le maillot de l'équipe Katusha-Alpecin.

Tirreno-Adriatico

2e étape



1. Marcel Kittel

2. Peter Sagan

3. Giacomo Nizzolo

4. Michal Kwiatkowski

5. Patrick Bevin Classement général



1. Patrick Bevin

2. Damiano Caruso à 0"

3. Greg Van Avermaet à 0"

4. Rohan Dennis à 0"

5. Daryl Impey à 0"

L'Allemand a devancé le champion du monde Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) et l'Italien Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo). Les derniers kilomètres ont été marqués par quelques explications et coups d'épaule entre les coureurs, notamment entre Peter Sagan et Damiano Caruso. Surtout, une chute a envoyé de nombreux coureurs à terre à sept kilomètres de l'arrivée et désorganisé le final.

Au classement général, Patrick Bevin (BMC) s'empare du maillot bleu de leader. Il chipe la tunique à son coéquipier Damiano Caruso. Classés dans le même temps, le Néo-Zélandais profite de son meilleur classement à l'étape de jeudi.

.@marcelkittel ha vinto la seconda tappa della Tirreno Adriatico @NamedSport! | Marcel Kittel has won second stage of the Tirreno Adriatico #NamedSport! pic.twitter.com/HOXrGkOqDp — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) 8 mars 2018

(jg/L'essentiel)