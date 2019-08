Fabio Jakobsen maître d'un sprint très disputé

Il a fallu attendre la photo-finish pour départager le champion des Pays-Bas et son homologue irlandais, dans une étape de 175,5 km, partie de Cullera et marquée par l'abandon du Néerlandais Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), troisième du Tour de France en juillet, en raison d'une douleur à un genou.

L'Irlandais Nicolas Roche conserve le maillot rouge de leader du classement général.

Off course disappointed to stop the race, but after the TTT there was no improvement of the knee.

I say goodbye with a smile because I know @JumboVismaRoad will make this race worth it! Go for it boys! https://t.co/UndaI7NGMS