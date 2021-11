Marie Schreiber ambitieuse à l'Euro

À 18 ans, Marie Schreiber se mesure aux meilleures U23 européennes dimanche (13 h 15). La Luxembourgeoise arrive à Wijster, dans le nord des Pays-Bas, avec le plein de confiance. Elle reste sur une victoire, sa première chez les Élites, à Contern samedi dernier, et continue sa progression sur les épreuves de Coupe du monde.

«La sensation de la victoire est importante, assure calmement la native de Bettborn. Si on s'entraîne dur, c'est parce qu'on veut quelque chose en retour. Je suis plus confiante maintenant que j'ai montré de quoi j'étais capable». Pour sa première participation, elle vise un top 10 dimanche sur un parcours vallonné et boueux qui devrait lui convenir.

«Même si je veux bien faire, l'équipe ne me met pas la pression»

Depuis cette saison, la jeune Luxembourgeoise porte les couleurs de la formation professionnelle belge Tormans-Circus, tout en poursuivant ses études jusqu'à l'été. «Ce n'est pas idéal, je suis très occupée et il faut trouver un équilibre, reconnaît Schreiber. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un contrat de deux ans. Je peux apprendre cette saison et, même si je veux bien faire, l'équipe ne me met pas la pression». Pour réussir à tout mener de front, elle ne prévoit pas de courses sur route au moins jusqu'à l'été 2022.

Seul autre représentant du Luxembourg ce week-end, Cédric Pries s'alignera sur la course U23 samedi à partir de 13 h 15.

(L'essentiel/ Tom Vergez)