Les champions en titre sont prêts à remettre ça

Sur les terres de l'inusable Gusty Bausch qui, à 38 ans, se verrait bien surprendre son monde sur un tracé «maison» et empocher un sixième titre, les championnats du Luxembourg s'annoncent animés à Brouch. En particulier chez les messieurs.

La passe de dix pour Majerus?

Qui peut bien priver la reine Christine Majerus, 31 ans, d'un dixième sacre consécutif? Sauf coup du sort, on ne voit pas très bien. Même Élise Maes, dominatrice sur la scène nationale (Skoda Cross Cup) cette saison, paraît loin de pouvoir rivaliser avec la 4e des Mondiaux 2018 qui porte le maillot national depuis 2010!

Dias dos Santos en rêve

Pour le suspense, il faudra donc sans doute se tourner vers les messieurs. Toujours placé, jamais gagnant, Vincent Dias dos Santos espère récompenser sa belle saison par un premier sacre à 28 ans. «Je suis optimiste. Je me suis bien entraîné et j'ai de la fraîcheur. Mais c'est une course d'un jour, tout peut arriver», rappelle-t-il. Le Tétangeois surveillera en particulier le tenant du titre Sören Nissen, Gusty Bausch et Scott Thiltges, champion 2017.

La boue en juge de paix?

«Le parcours est technique, mais aussi physique. Il y a du dénivelé», insiste Dias dos Santos, pour qui la boue pourrait être décisive. De la pluie est prévue samedi et dimanche. «Si la boue est profonde, ce sera plus favorable à d'autres», estime-t-il. Et cela devrait offrir un sacré spectacle.

(Nicolas Martin/L'essentiel)