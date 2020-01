Du dopage via des cannettes et des briques de lait

Un proche de Jan Ullrich a décidé de raconter des détails sur le dopage dans le cyclisme. L’ancien coureur cycliste, maillot vert du Tour de France 1980, est devenu directeur sportif de la formation allemande Telekom, entre 1995 et 2006. À ce titre, il a accompagné la carrière de Jan Ullrich. Dans son autobiographie à paraître, «Der Rudy», le Belge dévoile quelques-uns des stratagèmes mis en place pour cacher les produits dopants.

Par exemple, sur le Giro 2001, la panique s’est installée lorsque la police italienne a décidé de faire une descente. Or, Rudy Pevenage et son staff avaient oublié une canette dans le frigo de l’hôtel. Ce qui ressemblait à une canette de Coca-Cola était en fait doté d’une double paroi. «On pouvait dévisser la partie supérieure pour dissimuler des médicaments», raconte-t-il dans le livre, dont des extraits ont été publiés par les quotidiens Algemeen Dagblad et Het laatste Nieuws. «De l’extérieur, il était impossible de distinguer cette cannette d’une véritable», dit-il encore.

Trois ans plus tard, sur le Tour de France 2004, Pevenage et son équipe ont fait appel à un porteur un peu spécial, l’ancien champion de VTT, Alberto Leon. Ce dernier, habillé comme un simple touriste, recevait une liste des coureurs qu’il devait approvisionner en produits, dissimulés dans des briques de lait. Rudy Pevenage et Jan Ullrich ont été licenciés par la formation T-Mobile (ex-Telekom) en 2006, les deux hommes étant impliqués dans l'affaire Puerto, qui avait alors secoué le monde du cyclisme.

(jg/L'essentiel)