Qu'est-​​il arrivé aux cheveux d'Egan Bernal?

Les coureurs meublent la journée de repos comme ils le peuvent. Certains passent une partie de la journée au lit, d’autres sur le vélo tout de même, voire entre les mains des kinés. Egan Bernal, lui, aurait sans doute mieux fait de faire la grasse matinée ou de passer plus de temps à essayer de dompter le vent des alentours de La Rochelle, de l’île de Ré ou de celle d’Oléron. Car il va payer son oisiveté longtemps.

Le cycliste de l’équipe Ineos, vainqueur du Tour de France 2019, a en effet commis l’irréparable, lundi. Il a décidé de se couper les cheveux lui-même, alors qu’il gagne pourtant près de trois millions d'euros chaque saison. Le résultat est terrible et il risque de le payer, si jamais sa chevelure devait être immortalisée dans quelques jours sur les Champs-Élysées.

«Je me suis coupé les cheveux moi-même»

«Je me suis coupé les cheveux moi-même... J’avais un peu de temps. J’ai coupé un peu, puis je me suis trompé en coupant plus d’un côté que de l’autre. Donc, j’ai dû tout raser à la tondeuse, c’était plus facile», a-t-il fini par avouer, légèrement dépité.

Résultat, beaucoup de moqueries sur les réseaux sociaux et sûrement aussi en interne chez Ineos. Espérons toutefois pour lui que ça l’a rendu un peu plus aérodynamique pour les étapes à venir!

Egan Bernal à France 2: "Je me suis coupé les cheveux moi-même, j'avais un peu de temps hier. Je vais vous dire la vérité, j'ai coupé plus d'un côté que de l'autre. J'ai dû tout raser à la fin. Je me suis un peu loupé". On confirme Egan. #TDF2020 pic.twitter.com/EgArExEDIZ — Le Gruppetto (@LeGruppetto) September 8, 2020

(L'essentiel)