Van der Poel gagne le Tour des Flandres sur le fil

Mathieu van der Poel s'est adjugé dimanche le Tour des Flandres, dernier Monument cycliste de la saison du fait de l'annulation de Paris-Roubaix pour cause d'épidémie de Covid-19. Il a devancé au sprint son éternel rival Wout van Aert, l'autre homme en forme de la course. Le sprint à Audenarde s'est joué à quelques centimètres seulement. Les deux coureurs se sont détachés loin de l'arrivée, en compagnie de Julian Alaphilippe, et les autres n'ont jamais pu les rejoindre.

Julian Alaphilippe a été éliminé sur chute à un peu plus de 30 km de l'arrivée. Le champion du monde, qui se trouvait dans le groupe de tête avec Wout van Aert (Jumbo-Visma) et Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix), a percuté une moto de la course, qui roulait au pas en sortie de virage. Ses deux rivaux ont évité le véhicule en faisant un écart au dernier moment, mais Alaphilippe a vu l'obstacle trop tard. Cet incident l'a donc empêché de disputer la victoire et a mis un terme à sa course, la dernière de sa saison.

Multiple champion du monde de cyclo-cross, Mathieu van der Poel a remporté le plus beau succès de sa carrière sur route, même s'il avait déjà remporté notamment l'Amstel Gold Race et la Flèche brabançonne l'an dernier. Il rejoint au palmarès du Ronde son père Adrie, vainqueur en 1986.

La chute de Julian Alaphilippe

La victoire en 1986 d'Adrie van der Poel, le père de Mathieu

(jg/L'essentiel)