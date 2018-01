Il termine l'étape avec une épaule en vrac

Steve Morabito pourra donner quelques leçons aux footballeurs, régulièrement pris en flagrant délit de simulation. Dans la nuit de mardi à mercredi, sur le Tour Down Under en Australie, le coureur de l'équipe FDJ a chuté à un peu plus de 25 kilomètres de l'arrivée et s'est disloqué l'épaule droite. De quoi lui faire poser pied à terre? Jamais! Le Suisse s'est remis lui-même son articulation, avant de remonter sur sa machine et de terminer sa journée de travail.

«Je l'ai fait moi-même, a-t-il témoigné sur le site de Cyclingnews. Les gars derrière, dans l'ambulance, ne voulaient pas le faire et je sais comment ça se passe. Alors je l'ai fait avec l'aide de mon équipe. J'ai attrapé mon guidon et certains gars de mon équipe ont tenu le vélo. J'ai poussé un peu sur l'épaule et elle est rentrée. C'était vraiment très douloureux avant, mais quand ça s'est remis en place, c'était de nouveau OK.»

«J'espère que je pourrai reparti demain, a-t-il indiqué par la suite. Maintenant, c'est bon. Un peu douloureux, je vais dire.» Tout de même, se soigner ainsi soi-même n'est pas commun… «Ouais, mais je l'ai déjà fait deux-trois fois, a lâché le Valaisan. Donc je savais à quoi m'attendre. Mais ça n'a pas été simple de la remettre en place. Je regardais derrière, j'appelais ma voiture pour avoir quelques bidons, puis je me suis retrouvé dans les airs et ai fait un soleil. Sur le moment, au sol, c'était très douloureux.» Pas assez pour abandonner, semble-t-il…

(L'essentiel/rca)