Modolo s'offre la 3e étape, Alex Kirsch s'est montré

Le Luxembourgeois Alex Kirsch a bien cru se mêler à la lutte pour la victoire d'étape entre Mondorf et Mamer. Il a ainsi animé la course en compagnie de quatre autres coureurs dont Ben O'Connor, 4e du dernier Tour de France. Mais l'échappée dans laquelle il s'était glissé a été reprise par le peloton, à moins de deux kilomètres du but. C'est finalement l'Italien Sacha Modolo qui s'est imposé dans un sprint massif devant Benoît Cosnefroy et Eduard Grosu.

«Je me sentais bien, a expliqué Alex Kirsch à l'arrivée. J'avais fait pas mal de boulot les deux derniers jours je voulais avoir une journée pour moi. On y a cru tout le temps, mais à la fin c'étaient juste les jambes qui parlaient. On a bien géré, mais il nous en a manqué un petit peu à la fin».

L'avant-dernière étape, ce vendredi, sera décisive pour la victoire finale, puisqu'il s'agit d'un contre-la-montre de 25 km autour de Dudelange. Le maillot jaune de Marc Hirschi sera en grand danger puisqu'il n'a que quatre secondes d'avance sur Joao Almeida, qui possède de bien meilleures références dans l'exercice.

(Tom Vergez/L'essentiel )