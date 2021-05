Le Suisse Mäder gagne et revisite l’histoire

Vingt-trois ans après un certain Alex Zülle, Gino Mäder a dominé virtuellement le classement général du Tour d’Italie. Entre la Grotte di Frasassi et le sommet d’Ascoli Piceno, le Suisse de 24 ans est parti en échappée et a compté jusqu’à six minutes d’avance sur le peloton du maillot rose, porté alors par l’Italien Alessandro De Marchi. L’écart est tombé à moins de trois minutes avant l’ultime col de 15,5 kilomètres à 6% de moyenne.

Le Suisse était passé à quelques mètres de la victoire, il y a quelques semaines sur la 7e étape de Paris-Nice, avant d’être avalé par le glouton Primoz Roglic et avait ému la planète vélo. Cette fois, il n’a pas manqué sa cible et c’est la victoire, enfin, qui l’a attendu au sommet. Mäder a devancé les cadors de la montagne de 12 secondes dans l’ordre: le Colombien Egan Bernal, l’Irlandais Dan Martin et le prodige belge Remco Evenepoel. Grâce à ce morceau de bravoure, Mäder est remonté à la septième place du classement général.

Avec son épopée à l'avant, Mäder a aussi enfilé le maillot de meilleur grimpeur. En toute fin de journée, alors que les coéquipiers du favori Egan Bernal ont commencé à s'essouffler, le Colombien a pris les choses en main et attaqué à plusieurs reprises dans le final. Le vainqueur du Tour de France 2019 n’a pas créé de gros écarts, mais montré que ses maux de dos récurrents font désormais partie du passé. Il est remonté à la troisième place du général, derrière un surprenant Hongrois Attila Valter et Evenepoel.

(L'essentiel/Sport-Center)