Un championnat avec les Allemands et les Suisses?

«Il y a quelques années encore, les championnats attiraient beaucoup de coureurs et de public. Mais le peloton s'est réduit à une quarantaine de coureurs. On n'est pas sur la bonne voie. Il faut une solution. Il faut que ça bouge».

S'il savoure chaque année l'occasion rare de courir devant son public, Ben Gastauer ne veut pas se voiler la face: les championnats nationaux ont besoin d'un nouveau souffle. Même trouver un club pour les organiser relève certaines années du défi. Dans ce contexte les premiers championnats espoirs trinationaux (Luxembourg, Allemagne, Suisse) il y a dix jours en Allemagne ont ouvert une piste.

«Importants pour le vélo»

Pourquoi ne pas les étendre aux dames, juniors et élites? «Ce serait une bonne idée», lance Gastauer, à condition d'avoir la garantie «d'accueillir régulièrement la course ici». Kittel, Greipel, Jungels, Dillier et consorts dans une course unique, le premier de chaque nation étant sacré. Voilà qui aurait de l'attrait.

«Les contacts sont bons avec ces pays. On ne peut pas dire que ce ne serait pas envisageable d'en parler», admet Ed Buchette, secrétaire général de la Fédération du sport cycliste luxembourgeois (FSCL) qui pointe toutefois des obstacles (calendrier, déplacement du public, des clubs). «Les championnats sont importants pour le vélo au Luxembourg. Il y a le côté sportif mais pas seulement», abonde le directeur technique de la FSCL, Christian Helmig, pas certain non plus que Suisses et Allemands seraient tentés.

(Nicolas Martin/L'essentiel)