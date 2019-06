Christophe Laporte était le plus rapide au Knuedler

Christophe Laporte était de loin le plus fort au Knuedler. Il s'est montré le plus rapide mercredi sur les 2,1km du prologue du Skoda-Tour de Luxembourg, entre le Pont Adolphe et la place Guillaume II, bouclant la distance en 3'13''. Le sprinteur de 26 ans, qui avait chuté l'an dernier sur le même parcours, a fait parler sa puissance sur cette courte distance.

Il a devancé l'Allemand Marcel Meisen (Corendon-Circus) et le Belge Piet Allegaert (Sport Vlaanderen-Bâloise), qui ont tous deux fini à moins d'une seconde. Damien Gaudin, vainqueur ces deux dernières années, n'a pu que s'incliner et termine quatrième. «J'avais bien repéré le parcours, je n'ai pas fait d'erreur ni pris de risques inconsidérés», a déclaré le vainqueur du jour et nouveau maillot jaune. Son objectif affiché est désormais de «remporter une étape», par exemple celle qui mènera le peloton à Haucharage jeudi, promise aux sprinteurs.

Kevin Geniets, pensionnaire de l'équipe Groupama-FDJ depuis mars et qui dispute l'épreuve avec le Team Lëtzebuerg, a terminé meilleur Luxembourgeois. «C'était un moment spécial de courir ce prologue au Luxembourg, j'étais très motivé et le parcours m'allait bien», a-t-il déclaré à l'arrivée. Il va désormais se concentrer sur les deux dernières étapes, aux profils escarpés, qui peuvent lui convenir.

Une foule dense, et des connaisseurs

La foule était relativement dense au Knuedler pour voir l'arrivée des coureurs. Les spectateurs ont d'abord profité du temps ensoleillé, mais le ciel s'est couvert et assombri au fur et à mesure du passage des coureurs, qui déambulaient toutes les minutes jusqu'à 21h. L'ambiance était donc rythmée par les acclamations successives, le bruit étant plus important lorsque des coureurs luxembourgeois en terminaient.

Certaines personnes présentes étaient des connaisseurs, à l'image d'Alphonse, un Luxembourgeois venu «par passion pour le cyclisme». Il explique suivre «toutes les courses, le Tour de France, le Giro, notamment». Il ne pouvait pas rater ce Skoda-Tour de Luxembourg, même s'il admet ne «pas connaître beaucoup de coureurs».

Il vient pour soutenir l'équipe nationale luxembourgeoise en lice. Bruno, maillot du Portugal sur le dos, est aussi un passionné. Le jeune homme vient acclamer «les coureurs portugais de la formation W52/FC Porto», qu'il suit tout au long de l'année. Claude, quant à lui, est venu profiter de l'ambiance.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)