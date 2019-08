Et si Nairo Quintana revenait sur le marché?

Il y a encore quelques semaines, l'ex-prodige n'était pas un homme heureux. Alors qu'il avait longtemps rêvé devenir le premier coureur sud-américain à remporter le Tour de France (il avait terminé 2e en 2013 et 2015), il a été devancé dans sa quête par Egan Bernal. Pire, son équipe Movistar s'est lassée de ses échecs et lui a mis des coéquipiers encombrants dans les pattes, comme Valverde et Landa cette saison.

Alors le coureur en a tiré les conséquences et s'est mis sur le marché, après sept ans passés au sein de la formation espagnole. Depuis cet été, ça semblait gravé dans le marbre: il allait s'engager avec l'ambitieuse Arkéa-Samsic. Sauf que ses récentes victoires sur la Grande Boucle et dimanche sur la Vuelta (au terme d'une étape a priori destinée aux… sprinters) ont attiré l'attention d'UAE Team Emirates, aux moyens presque illimités.

«L'idée, c'est de pouvoir trouver une équipe où je me sens à l'aise et où on me soutiendra à 100%. Nous sommes à un moment où il doit y avoir des changements», déclarait-il avant le départ. Pour l'heure, dans la péninsule ibérique, le Colombien est en embuscade au général, à 2'' de l'Irlandais Roche (Sunweb), à qui il peut laisser le poids de la course.

(L'essentiel/Robin Carrel)