L'étape pour Caicedo, le favori Thomas sombre

L'Équatorien Jonathan Caicedo (Education First) a remporté la troisième étape du Tour d'Italie cycliste, lundi, sur les pentes de l'Etna, où le Portugais Joao Almeida (Deceuninck) a endossé le maillot rose de leader. Le favori gallois Geraint Thomas, diminué par une chute, a sombré dans cette étape qui est arrivée sur le versant nord du volcan.

️ @JooAlmeida98: "I would never expected to wear the Maglia Rosa, I'm really happy."



️ @JooAlmeida98: "Non mi sarei mai aspettato di indossare la Maglia Rosa, sono davvero felice."#Giro pic.twitter.com/blaUZe7qNX