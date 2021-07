Le Luxembourg mise sur le tandem Ries-​​Geniets

Ils seront les seuls Luxembourgeois à courir en équipe durant ces Jeux olympiques. Kevin Geniets (24 ans) et Michel Ries (23 ans) porteront le maillot frappé du lion rouge dans une épreuve de cyclisme qui s'annonce spectaculaire, avec l'impressionnant col de Mikuni (6,8 km à 10%) et l'arrivée sur le circuit automobile, au pied du mont Fuji.

Ries et Geniets se connaissent bien depuis longtemps et sortent d'un stage en altitude dans les Alpes qui les a encore rapprochés et leur a permis de recourir tous les deux. «Ça nous a fait plaisir de passer deux semaines ensemble, sourit Ries. On s'est bien amusés, ça rend les choses plus faciles quand on travaille dur».

Les deux hommes ne comptent pas parmi les favoris, loin derrière les Tadej Pogacar, Wout Van Aert ou Primoz Roglic, mais ils ne veulent pas se contenter d'un rôle de spectateurs. «On n'a rien à perdre, estime Michel Ries. Donc il faudra saisir des opportunités pour faire quelque chose». «Je ne suis pas venu juste pour être là mais pour performer», renchérit Geniets. Christine Majerus courra quant à elle dimanche matin et enchaînera avec le contre-la-montre mercredi.

(Tom Vergez/L'essentiel )