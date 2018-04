Jungels et Alaphilippe au top sur les Ardennaises

«On a juste gagné la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège.... woahhh». Ils sont nés tous les deux nés en 1992 et du haut de leurs 25 ans, ils ont éclaboussé de toute leur classe les deux dernières classiques printanières de la saison 2018. Julian Alaphilippe et Bob Jungels se sont exprimés avec énormément de joie sur le compte Instagram du puncheur français ce dimanche après la course remportée par le Luxembourgeois.

«Remporter la doyenne des courses cyclistes n’est donné qu’aux vrais champions et tu en fais partie désormais, bravo Bob», a également déclaré dans un télégramme de félicitations le ministre des Sports Romain Schneider, grand amateur de cyclisme. «Ta formidable chevauchée par-dessus la Côte de la Roche aux Faucons vers Ans à la manière d’Andy Schleck en 2009 et ta splendide victoire en solitaire dans ce Liège-Bastogne-Liège 2018 constituent d’ores et déjà un moment inoubliable dans l’histoire du sport grand-ducal. Savoir choisir ses objectifs est l’une de tes grandes qualités, cher Bob, savoir réaliser ces mêmes objectifs constitue un grand art que seuls les grands champions maîtrisent ! Le Luxembourg tout en entier est fier de toi et te souhaite bonne chance pour la suite de cette saison cycliste qui démarre de la meilleure des manières pour les couleurs luxembourgeoises».

Toute la planète cyclisme a souligné la performance de Bob Jungels, 3e Luxembourgeois à remporter Liège-Bastogne-Liège après Marcel Ernzer à 28 ans en 1954 et Andy Schleck à 24 ans en 2009. Une performance de premier choix qui couronne d'ores et déjà le solide travail collectif d'une équipe Quick-Step qui a remporté, ce dimanche, sa 27e victoire de la saison.

#ICYMI

La bonne gestion des Quick-Step Floors a mené Bob Jungels vers la victoire. ➡ Ne manquez pas le résumé Liège-Bastogne-Liège 2018 ! #LBL pic.twitter.com/Q0HVvyjcj6 — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) 22 avril 2018

Bob Jungels a saisi sa chance et a offert au Luxembourg une 3e victoire sur la Doyenne ! ➡ Voici le flash du jour !#LBL pic.twitter.com/kaFsfdUFHv — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) 22 avril 2018

win for the team @ win for the country! congrats @AnnavdBreggen and @BobJungels

picture: cyclingimages pic.twitter.com/HJQD7KUXXy — Christine Majerus (@C_Majerus) 22 avril 2018

(fl/L'essentiel)